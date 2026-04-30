29日、千曲市で9年ぶりに通常開催された「雨宮の御神事」。獅子に扮した4人の男たちが逆さづりにされる「橋懸り」は見ものです。最も位が高い獅子を任された男性は緊張しながらも大役を務めました。逆さづりでゆっくりと橋から降ろされる4人の獅子…。田畑の荒廃や疫病の原因となる怨霊を追い払うため頭を振ります。訪れた人は「すごいですね」（どんなところが迫力があった？）「頭をこうやって水しぶきとか」ハイライトの「橋懸