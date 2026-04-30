（内田直之キャスター）「鹿児島市の煮干し百式葉琉。ここで今日は、特別な営業が行われています。市内の人気ラーメン店2件がコラボレーションしたメニューを提供しています。どんなメニューなんでしょうか？お客のみなさん、おいしそうに召し上がっています。いかがですか？（最高です）」客の目当ては、なんと3000円のラーメン。（客）「めちゃめちゃ楽しみでした。昨日の夜も寝れずに」（