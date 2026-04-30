国内初の公害病である水俣病の公式確認から、5月1日で70年です。 【写真を見る】「どうやって生きていけばいいか…」国内初の公害病・水俣病の公式確認から70年環境大臣が水俣市で患者と懇談 環境省の石原宏高大臣が、4月30日、水俣市を訪れ、水俣病の患者達と懇談しました。 4月30日午後、水俣市にある水俣病患者を支援する施設を訪れた石原環境大臣は、胎児性患者の坂本しのぶさん（69）や小児性患者の岩本昭則さん（75）