お笑い芸人の東野幸治が30日、自身のInstagramを更新し、懐かしのお笑い番組のメンバーで先輩・今田耕司の還暦をお祝いした模様を公開した。【写真】懐かしの『かざあなダウンタウン』集合写真先日にはナインティナインの岡村隆史が、今田の還暦祝いに駆けつけた出川哲朗、堀内健らとの集合写真を公開していた。この日、東野は「今田耕司さん還暦祝いの会」とつづり、板尾創路、ホンコンからなる130R、藤原光博、水野透からな