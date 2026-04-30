「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」予告編第3弾 8月28日公開予定の「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」予告編第3弾が公開された。映像では、今作で初登場となる新たな魔法少女ふたりが描かれている。あわせて追加キャスト、メインスタッフ情報なども発表された。 予告第3弾は5月中旬以降より随時、全国の映画館で上映予定で、前売り券第2弾についても近日中にアナウンスされる