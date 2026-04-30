【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山崎育三郎のニューアルバム『19BOX ～STARMAN～』（読み：ジュークボックススターマン）が、7月8日にリリースされることが決定した。 ■ひとりのSTARMANという男が誕生するまでの物語を描く 『19BOX』とは、山崎育三郎（1936）とジュークボックスを掛け合わせ、自分の人生・経験・音楽を宝石のように閉じ込めた音楽の“箱”。その箱を開