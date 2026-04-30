山崎育三郎、ニューアルバム『19BOX ～STARMAN～』リリース決定！「ミュージカル作品のような構成」

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山崎育三郎のニューアルバム『19BOX ～STARMAN～』（読み：ジュークボックススターマン）が、7月8日にリリースされることが決定した。

■ひとりのSTARMANという男が誕生するまでの物語を描く

『19BOX』とは、山崎育三郎（1936）とジュークボックスを掛け合わせ、自分の人生・経験・音楽を宝石のように閉じ込めた音楽の“箱”。その箱を開けるたびに、歌と物語が解き放たれる。

本作では、この『19BOX』でひとりのSTARMANという男が誕生するまでの物語を、時代を彩った名曲と、未来へ紡ぐオリジナル楽曲の全10曲で描いた。

時代を彩った名曲には、「手紙 ～拝啓 十五の君へ～」「どんなときも」「田園」「言えないよ」「勝手にしやがれ」などが収録され、オリジナル楽曲は山崎育三郎自身が作詞を行い、編曲には作編曲家・音楽監督の桑原まこが参加。山崎育三郎の地元である高輪での幼少期の経験などを歌詞にした「高輪サバイバー」では、以前ドラマ出演をきっかけに交友がある岡崎体育が楽曲提供として参加している。

アルバムは完全生産限定盤・通常盤の2形態でリリースされ、このたびジャケット写真も解禁。山崎育三郎にしか着こなせない、全身ゴールドで煌びやかな衣装を身に纏い、誕生したSTARMANというひとりの男が描かれた、ミュージカル作品のビジュアルポスターのような仕上がりとなっている。

完全生産限定盤は、全曲インストに加え、フォトカード、台本をイメージしたブックレット、STARMANオリジナルボイス10種を収録した音声アクリルスタンドが封入された、豪華三方背スリーブ仕様のパッケージ。

山崎育三郎ファンクラブ会員限定購入特典として、対象期間中に完全生産限定盤を予約購入すると、山崎育三郎の直筆サイン入りポストカードの特典や、8月2日に開催されるファンクラブ会員限定のプレミアムなスペシャルイベントへの応募ができる。

8月22日から行われる、アルバムを引っさげたツアー『山崎育三郎 LIVE TOUR 2026「19BOX ～STARMAN～」』のビジュアルも解禁。こちらは全国15ヵ所17公演で開催され、ツアーファイナルは10月23日に東京国際フォーラムAにて行われる。

メイン：『19BOX ～STARMAN～』通常盤ジャケット写真

■山崎育三郎 コメント

■桑原まこ コメント

■岡崎体育 コメント

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

ALBUM『19BOX ～STARMAN～』

■関連リンク

『19BOX ～STARMAN～』完全生産限定盤ファンクラブ会員限定予約購入・ファンクラブ購入限定スペシャルイベント詳細

https://iku-fc.com/news/333258

『山崎育三郎 LIVE TOUR 2026「19BOX ～STARMAN～」』特設サイト

https://www.ken-on.co.jp/starman/

山崎育三郎 OFFICIAL SITE

https://www.ken-on.co.jp/1936/