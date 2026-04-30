世界的人気を誇るSF映画シリーズ「スター・ウォーズ」の最新作公開を前にしたイベントが、4月29日から大阪・梅田で始まった。イベント「STAR WARS DAY OSAKA 2026」は、5月22日に公開される映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』を記念した企画だ。『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 (C) 2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.5月22日（金）日米同時公開ウォル