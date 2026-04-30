インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」が、諫山創さんの人気漫画を原作にした人気テレビアニメ「進撃の巨人」と初コラボした、アイウェアコレクション「Zoff／進撃の巨人」のウェブ予約受付を4月30日にスタートしました。【写真】地下室の鍵、逆手持ち、立体機動装置がメガネに落とし込まれている！“名ゼリフ”メガネ拭き、巨人ケースも！本コレクションは、主人公・エレンをはじめ、ジャン、リヴ