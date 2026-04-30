きょう午前、岐阜県養老町で鉄工所が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】先週廃業した鉄工所が全焼 ｢工場が燃えている｣ 敷地内にある住宅と隣の空き家も… 岐阜･養老町 警察と消防によりますときょう午前10時半前、養老町一色にある白雪鉄工所で、「工場が燃えている」と通りかかった人から消防に通報がありました。 鉄工所と敷地内の住宅が全焼 隣の空き家も焼ける 消防車など9台が出動し、火