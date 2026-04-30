【モデルプレス＝2026/04/30】女優の剛力彩芽が4月29日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップスの私服姿を公開した。【写真】33歳人気女優「圧巻のスタイル」美ウエストのぞく私服ショット◆剛力彩芽、美ウエストのぞく私服ショット公開剛力は「お仕事の日のしふく」と記し、私服ショットを投稿。ショート丈の黒いインナーの上にグレーのショートジャケットを合わせ、ブラウンのワイドパンツをはいたコーディネートで、引き締