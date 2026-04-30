剛力彩芽（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/30】女優の剛力彩芽が4月29日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップスの私服姿を公開した。

【写真】33歳人気女優「圧巻のスタイル」美ウエストのぞく私服ショット

◆剛力彩芽、美ウエストのぞく私服ショット公開


剛力は「お仕事の日のしふく」と記し、私服ショットを投稿。ショート丈の黒いインナーの上にグレーのショートジャケットを合わせ、ブラウンのワイドパンツをはいたコーディネートで、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。

◆剛力彩芽の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「おしゃれ上級者」「洗練されててかっこいい」「余分な肉が全くついてない綺麗なウエスト」「圧巻のスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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