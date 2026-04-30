指揮官リアム・ロシニアーを解任したチェルシーは、現在カラム・マクファーレンが暫定的にチームを指揮している。来季へ正式な新指揮官を探していくことになるが、気になる人物の1人にクラブのレジェンドであるフランク・ランパードが挙げられる。ランパードは以前にもチェルシーの指揮官を引き受けたことがあるが、その時はチームが補強禁止処分を受けるなど難しい状況にあり、ランパード自身も指揮官としての経験が浅かった。し