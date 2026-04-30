進学や就職による引っ越しで他県からの転入者が増える春は、新しい土地の名前や響きに新鮮な魅力を感じる瞬間が多いものです。街ゆく車のナンバーを目にするたび、その土地の風景やステータスに思いを馳せ、特別な「響き」を持つ地名に憧れを抱く人もいるかもしれませんね。All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から