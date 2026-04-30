【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』#6が、4月30日21時よりLemino(R)にて独占無料配信スタート。 また、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の公式ビジュアルブック『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 FAN BOOK』が、6月17日に発売されることが決定した。 ■『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』#6で新世界ポジション評価が開幕！公式ファンブック発売も決定 #6では、第1回順位発表式を勝ち抜いた50人