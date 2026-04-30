INIメンバーがサプライズで登場！『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』#6予告映像公開

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『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』#6が、4月30日21時よりLemino(R)にて独占無料配信スタート。

また、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の公式ビジュアルブック『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 FAN BOOK』が、6月17日に発売されることが決定した。

■『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』#6で新世界ポジション評価が開幕！公式ファンブック発売も決定

#6では、第1回順位発表式を勝ち抜いた50人の練習生たちによる、新世界ポジション評価が幕を開ける。

予告映像では、国民プロデューサー代表のディーン・フジオカから、これまでにないあらたなチーム決め方法が告げられ、練習生たちが激しく困惑する一幕も。自らの武器を証明するために「選ぶ側」と「選ばれる側」に分かれるその様子は、まるで「ラブゲーム」のような緊張感に満ちており、それぞれの思惑が交錯する人間ドラマが展開される。

さらに今回は「101 SPECIAL BUDDY」として、INIのメンバーがサプライズで登場する。同じオーディションを勝ち抜いた経験を持つ先輩として、INIのメンバーたちが練習生たちの悩みにどう寄り添い、どのようなエールを贈るのか？

なお、本作の熱狂は日本国内にとどまらず、グローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」を通じて、グローバル同時配信、投票も可能で、全世界から熱い参加が相次いでいる。さらなる盛り上がりを見せる”新世界”の物語に、今後も期待が寄せられる。

また、 6月17日に発売される公式ビジュアルブック『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 FAN BOOK』では、合宿先や練習所、そしてステージの舞台裏でしか見せない練習生全員の素顔を余すことなく掲載。ライバルでありながら強い絆で結ばれた練習生たちのリラックスした表情や、熱い友情が垣間見えるオフショットが満載の一冊となっている。

誌面には、練習生の心情に迫るコメントや、公式サイトには載っていないファンブック独自のプロフィール、さらに合宿中に綴られた直筆日記やメッセージ入りポラロイドなど、国民プロデューサー＆SEKAI プロデューサー必見のコンテンツが凝縮されている。

購入特典として、タワーレコード・HMV・紀伊國屋書店ではアザーカットカードが配布される他、最終回当日となる6月6日には会場での先行販売も実施。会場限定特典も用意され、まさに番組の軌跡を振り返るのにふさわしい決定版となっている。

(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界

■書籍情報

2026.06.17 ON SALE

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 FAN BOOK』

■番組情報

Lemino『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』

毎週木曜21:00配信予定

※配信開始時間が遅れる場合あり

■関連リンク

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』番組公式サイト

https://produce101.jp/

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』Lemino特設サイト

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000160/

■【画像】公式ファンブックより

■【画像】番組ロゴ