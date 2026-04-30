元世界2階級制覇王者・京口紘人氏（32）が、自身のYouTube「京口紘人HirotoKyoguchi」を更新。5月2日に迫った井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）の世紀の一戦を直前予想した。京口氏は「32戦無敗同士で、東京ドームで、メインが日本人同士でって考えられない。漫画を超えた試合」と表現した。予想は序盤のKO決着なら中谷、終盤のKO決着なら井上、判定になれば井上と説明した。井上と12ラウンド戦ってなおかつポイント