犬が足を引きずって歩く理由 1.関節に痛みがある 関節に痛みがあるとき、犬が足を引きずって歩くことがあります。 ジャンプしたときの衝撃で痛めた 体重の増加による負担が増えた 先天的な形成不全がある 老化によって関節が劣化している 関節の痛みの原因としては、このようなことが考えられます。 ソファーなどの高い場所からジャンプして飛び降りたとき、関節に強い衝撃が加わり、痛め