持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は、公式SNS(X・Instagram)において、ゴールデンウィーク期間にあわせたプレゼントキャンペーンを実施する。期間は5月1日10時から5月7日23時59分まで。同キャンペーンでは、XおよびInstagramそれぞれで応募条件が設定されており、抽選で賞品が当たる。Xでは、公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿からハッシュタグ付きで投稿することで応募できる。賞品は「ほっともっと電子マネ