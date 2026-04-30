ほっともっと、電子マネーやヘアードライヤーが当たるSNSキャンペーン実施【GW期間限定】
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は、公式SNS(X・Instagram)において、ゴールデンウィーク期間にあわせたプレゼントキャンペーンを実施する。期間は5月1日10時から5月7日23時59分まで。
同キャンペーンでは、XおよびInstagramそれぞれで応募条件が設定されており、抽選で賞品が当たる。
Xでは、公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿からハッシュタグ付きで投稿することで応募できる。賞品は「ほっともっと電子マネー500円分」で、当選人数は100名。期間中は何度でも応募可能となっている。
一方、Instagramでは、公式アカウントをフォローし、対象投稿に「いいね」をすることで応募できる。賞品にはパナソニックのヘアードライヤー「ナノケア」が用意され、当選人数は1名。
なお、当選者には各SNSのダイレクトメッセージで通知されるとのこと。
同キャンペーンでは、XおよびInstagramそれぞれで応募条件が設定されており、抽選で賞品が当たる。
Xでは、公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿からハッシュタグ付きで投稿することで応募できる。賞品は「ほっともっと電子マネー500円分」で、当選人数は100名。期間中は何度でも応募可能となっている。
一方、Instagramでは、公式アカウントをフォローし、対象投稿に「いいね」をすることで応募できる。賞品にはパナソニックのヘアードライヤー「ナノケア」が用意され、当選人数は1名。
なお、当選者には各SNSのダイレクトメッセージで通知されるとのこと。