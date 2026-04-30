Image: Amazon やっぱAmazonしか勝たん。Apple（アップル）製品を買う時、公式のAppleストアが定番。でも、僕はだいたいAmazonをチェックしています。最近はAmazonでも新製品早めに取り扱ってくれていますし、ちょっと待てばセールにもなってくれるので、お得度重視ならAmazonが強いわけですよ。たとえば、AirPods 4を見てください。 Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリン