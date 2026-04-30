Image: Amazon

やっぱAmazonしか勝たん。

Apple（アップル）製品を買う時、公式のAppleストアが定番。でも、僕はだいたいAmazonをチェックしています。

最近はAmazonでも新製品早めに取り扱ってくれていますし、ちょっと待てばセールにもなってくれるので、お得度重視ならAmazonが強いわけですよ。

たとえば、AirPods 4を見てください。

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載 23,798円 Amazonで見る PR PR

元値2万9800円が、20％OFFで2万3798円！

通常価格より6,000円ほど安くなっていて、それ浮いたお金で別のイヤホン買えるじゃん！ みたいな価格設定になっています。Amazonナイス。

しかもANC対応版ってのがまたステキ

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ちなみにAirPods 4はANC（アクティブノイズキャンセリング）対応版と、非対応版の2モデルがあるんですが、こちらはANC対応版。

AirPods Proシリーズほどではないにせよ、音楽に集中できるレベルでノイズを除去してくれますし、カナル式の密閉型じゃないので、耳当たりも良いんですよねー。この装着感の軽さでノイキャン味わえるのはやっぱ強み。

iPhoneやiPad、Macとの連携製も良いので、Apple系ガジェットで装備を固めている人にとってはベストな選択肢のひとつな気がします。

ちなみに…

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さらに衝撃的なことを言いますと、ANCなし版はもはや1.7万でポチれます。Amazon強えぇ…。

Source: Amazon（1、2）

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