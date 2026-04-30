記事ポイント横浜駅西口から徒歩4分の「ハマボールイアス」1Fに2026年4月28日、2店舗同時グランドオープン新宿・渋谷で食べログ高評価のネオ大衆酒場「また会いにゆきます。」が横浜初出店。新名物天串は154円〜ららぽーとで連日行列の映えカフェ「Miss pretty woman」も同時登場。スフレパンケーキは全6種横浜駅西口エリアの人気商業施設「ハマボールイアス」1Fに、2026年4月28日（火）、飲食2店舗が同日グランドオープンしました