1棟で叶う、居酒屋と映えカフェの両立！ 大衆酒場 また会いにゆきます。 と Miss pretty woman が横浜西口に同時登場

記事ポイント 横浜駅西口から徒歩4分の「ハマボールイアス」1Fに2026年4月28日、2店舗同時グランドオープン新宿・渋谷で食べログ高評価のネオ大衆酒場「また会いにゆきます。」が横浜初出店。新名物天串は154円〜ららぽーとで連日行列の映えカフェ「Miss pretty woman」も同時登場。スフレパンケーキは全6種 横浜駅西口から徒歩4分の「ハマボールイアス」1Fに2026年4月28日、2店舗同時グランドオープン新宿・渋谷で食べログ高評価のネオ大衆酒場「また会いにゆきます。」が横浜初出店。新名物天串は154円〜ららぽーとで連日行列の映えカフェ「Miss pretty woman」も同時登場。スフレパンケーキは全6種

横浜駅西口エリアの人気商業施設「ハマボールイアス」1Fに、2026年4月28日（火）、飲食2店舗が同日グランドオープンしました。

昭和レトロと現代トレンドが溶け合うネオ大衆酒場「大衆酒場 また会いにゆきます。 横浜店」と、大人かわいい映えカフェレストラン「Miss pretty woman 横浜店」が、同じ建物の中に並んで誕生します。

「大衆酒場 また会いにゆきます。」と「Miss pretty woman」が横浜西口に同時登場





Miss pretty woman 横浜店の内観





場所：神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボールイアス 1F（横浜駅徒歩4分）オープン日：2026年4月28日（火）営業時間：平日 11:30〜23:00 ／ 土日祝 11:00〜23:00（フードL.O 22:00 ／ ドリンクL.O 22:30）定休日：なし（年末年始を除く）運営：株式会社ココロオドル（関東圏31店舗展開）

関東圏に31店舗の飲食店・古着屋を展開するココロオドル（東京都新宿区）が、横浜駅西口に2業態を同時展開しました。

「大衆酒場 また会いにゆきます。 横浜店」は木材インテリアを基調とした落ち着きある雰囲気に現代的な洗練を加えた60席のネオ大衆酒場、「Miss pretty woman 横浜店」は本格イタリアンとSNS映えスイーツを兼ね備えた70席のカフェレストランです。

両店舗は同じ「ハマボールイアス」1Fに並んで入居しており、賑やかな飲み会にも優雅なカフェタイムにも、1つの施設の中で切り替えられる設計が特徴です。

同施設内でのはしご利用という新しい外食スタイルが、横浜駅エリアに加わります。

大衆酒場 また会いにゆきます。横浜店





電話：050-5868-8204席数：60席（個室なし・貸切対応可）酒のあて：50種類以上

新宿・渋谷の既存店では食べログ高評価を獲得し、連日予約で満席となる「また会いにゆきます。」が横浜に初上陸します。

50種類以上の酒のあてを取り揃え、女子会・宴会・カジュアルな飲み会と幅広いシーンに対応できるラインナップが揃っています。

名物はライブ感あふれる鉄板料理と揚げたての天串で、賑やかな食卓を演出します。

また会いにゆきます。の看板メニュー





漆塗りの長皿に竹串付きで整列する「新名物天串」は154円（税込）からの一本注文制です。

海老・ちくわ・スパム・野菜など各素材の特性に合わせて火入れを調整し、外はサクッと軽やか、中は素材の旨みを閉じ込めた仕上がりで提供されます。

左手に添えられたトマトソースと合わせると、洋食風の味変が楽しめる設計です。





和柄の長皿に4切れ盛られた「鉄板出汁巻き玉子」は869円（税込）で、鉄板でふわとろに仕上げたちょっと甘めの玉子焼きに大根おろしと小ねぎを添えて提供します。

醤油とサワーを合わせた食べ方が定番で、既存店でも大好評のメニューが横浜店でも引き継がれます。





「また会い焼きそば 特製醤油ダレ」は1,364円（税込）で、もちっとした麺に特製醤油ダレが香ばしく絡みます。

酒のアテとしても〆の一品としても活躍する既存店からの人気メニューです。





Miss pretty woman 横浜店の外観





電話：045-548-3465席数：70席（個室なし）

「Miss pretty woman 横浜店」は、窯焼き料理・パスタ・グリルを中心とした本格イタリアンからカフェスイーツまで揃えるオールデイダイニングです。

ららぽーとTOKYO-BAYの既存店では連日行列ができるほどの人気で、「写真を撮りたくなる空間と料理」をコンセプトに、女子会・デート・記念日利用に選ばれ続けてきた実績を持ちます。

Miss pretty womanの看板メニュー





「スフレパンケーキ」は1,540円（税込）から全6種を展開し、既存店でも行列ができるほどの人気メニューです。

甘さ控えめからフルーティ・ほろ苦・甘めまでバリエーションが揃い、画像の「メルティレアチーズティラミス」は濃厚なレアチーズとティラミスの風味が層になった仕上がりです。





新登場の「パワーサラダ ベジビタミン」は2,200円（税込）で、たっぷりの野菜と高たんぱくな食材を組み合わせた一皿です。

消化が良く胃への負担を抑える構成で、午後の仕事前のランチタイムにも対応します。





シルバートレーに白磁のティーポットとカップが品よく並ぶ「ロイヤルミルクティー」は990円（税込）から。

南インド・ニルギリ産の高級茶葉を使用した英国式の製法で、茶葉本来の豊かな香りと濃厚なミルクのコクが溶け合います。

アイス・ホットに加え、ストロベリークリームやナッツキャラメルなど全10種から選べます。





大理石調テーブルの上に広がるフードラインナップは、エビフライ・海老パスタ・生ハムパスタ・フリット・フライドポテト・サラダボウル・グラタンなど10皿以上が揃います。

ランチからカフェタイム、ディナーまで同じ店内で完結するオールデイスタイルが、横浜での日常使いにも特別な日にも対応します。

横浜駅西口から徒歩4分という好立地に、コンセプトの異なる2店舗が同時に登場します。

カジュアルな飲み会には「また会いにゆきます。」が、映えを意識した食事やカフェタイムには「Miss pretty woman」が対応し、それぞれの役割が同一施設内で完結します。

横浜西口の新2店舗グランドオープンの紹介でした。

よくある質問

Q. 両店舗が入居する施設はどこですか。

A. 「大衆酒場 また会いにゆきます。 横浜店」と「Miss pretty woman 横浜店」は、神奈川県横浜市西区北幸2-2-1の「ハマボールイアス」1Fに入居しています。

Q. ロイヤルミルクティーに使われる茶葉の産地はどこですか。

A. 南インド・ニルギリ産の高級茶葉が使用されています。

Q. ココロオドルの設立年はいつですか。

A. 2019年3月設立で、本社は東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー27階（27005号室）にあります。

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