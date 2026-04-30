とにかく頑張れば成果が出る─。そんなことが中学・高校時代の経験を通じて身体に染み込んでいるような気がします。 幼少期から「どうせやるなら一番になりたい」という負けず嫌いでプライドの高い子どもでした。小学校でもサッカーが上手な子や足の速い子、あるいは皆が欲しがるゲームを持っている子……。それぞれに特徴がある中で、私は頭の良い子が羨ましくて仕方がありませんでした。 そこで勉強でトッ