豆柴の子犬が、先住猫のお姉ちゃんから猫パンチの洗礼を受けたら……？予想外すぎる可愛らしい反撃を捉えた光景は、記事執筆時点で1.5万回を超えて再生され、「なんて短いおてて」「尊すぎる」などのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：子犬のケージに侵入した猫→優しく『猫パンチ』をした結果…とんでもなく尊い『真似っ子する光景』】 サークルの中にニャンコが侵入！ TikTokアカウント「豆柴