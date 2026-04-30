豆柴の子犬が、先住猫のお姉ちゃんから猫パンチの洗礼を受けたら……？予想外すぎる可愛らしい反撃を捉えた光景は、記事執筆時点で1.5万回を超えて再生され、「なんて短いおてて」「尊すぎる」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子犬のケージに侵入した猫→優しく『猫パンチ』をした結果…とんでもなく尊い『真似っ子する光景』】

サークルの中にニャンコが侵入！

TikTokアカウント「豆柴のティロ」に投稿されたのは、子犬と先住猫の微笑ましい攻防戦の様子です。

登場したのは、黒豆柴の子犬「ティロ」くん。この日、ティロくんが自分のサークルで過ごしていると、そこへ先住猫のお姉ちゃんがひょっこり侵入してきたそう。

するとお姉ちゃん猫は、ティロくんの鼻先へ向かって優しく「ペチッ」と猫パンチ！そのまま両手をあげて、遊びに誘うような「戦闘モード」に突入します。お姉ちゃんの迫力に負けて、ティロくんはついついサークルの角へと追いやられてしまったといいます。

戦う気ゼロのティロくんに、猫ちゃんは…？

逃げ場を失ったティロくんは、プイッとそっぽを向いて「ボク、戦う気なんて全然ないですからね…」と言わんばかりの表情でやり過ごそうとしたそうです。

しかし、猫ちゃんは遊び足りないのか、諦めません。ティロくんの目の前まで歩み寄り、再び前足を伸ばして、次なる猫パンチの準備体制に入ります。

まさかの「犬パンチ」に悶絶

すると、ここでティロくんが予想外の行動に！なんと短い前足をよいしょと持ち上げ、お姉ちゃんの真似をして「犬パンチ」を披露したのです。

空中で一生懸命に前足を伸ばすティロくん。「ボクだってできるんだぞ！」と抗議する姿の愛らしさには、見てるこちらが悶絶してしまいます。

この予想外の反撃には、お姉ちゃん猫も一歩後退。「おっ、なかなかやるじゃん」と認めたかのような、絶妙な距離感でティロくんを見つめていたといいます。

飼い主さんによると、成犬になった現在のティロくんも、相変わらずお姉ちゃん猫と仲良く「猫パンチ（犬パンチ？）」をし合って遊んでいるそうです。

この投稿は、TikTokで1.5万回以上再生され、コメント欄には「なんて短いおてて」「可愛すぎる」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『豆柴のティロ』さまでは、ティロくんと猫ちゃんの日常の様子が投稿されています。ふたりのほっこりする関係が気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「豆柴のティロ」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。