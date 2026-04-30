足踏みマッサージをしていた飼い主さんたち。その様子を近くで見ていた柴犬さんが…優しさ故に『勘違い』をしてしまう光景が話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなる微笑ましい光景は記事執筆時点で1.8万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 『足のマッサージ』をする家族→近くで見ていた犬が… Xアカウント『@6l1pdX8NuTKzJiE』に投稿されたのは、柴犬「さくら