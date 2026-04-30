【モデルプレス＝2026/04/30】King ＆ Princeの永瀬廉が4月29日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。中島健人を称賛する場面があった。【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人◆永瀬廉、中島健人の「最初はキュン！」の歌詞は「着眼点がすごくない？」この日、中島の2ndアルバム「IDOL1ST」に収録されている楽曲「最初はキュン！」が話題となっ