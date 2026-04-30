今年に入って大きくマインドが変わり、自分に必要なものだけを持つことにしてみようと、いくつかのものを整理しました。たくさんあるアイシャドウやリップは気持ちを上げてくれるけれど、それと同時にどれを使うか悩んだり、ドレッサーの中にしまってあるだけで使っていないものもありました。これでは自分にもコスメたちにもよくないと思い立ち、今あるものと徹底的に向き合うことにしてみたのです。かわいいから、はやっているか