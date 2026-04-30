【動画】ハンドサインを練習するBTS Vとジョングク／VのTikTokに歯磨き中のジョングクが登場【写真】待機時間をそれぞに過ごすBTSの7人 BTSの公式Instagramにて、あらたな“ハンドサイン”を練習するV（ヴィ）とJUNG KOOK（ジョングク）の様子を捉えた動画が公開され、ファンの話題を集めている。 ■あらたなハンドサインを熱心に練習するBTS Vとジョングク 現在ワールドツアーを開催中のBTS。4月25・26・28日（