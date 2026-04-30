BTS Vとジョングクが新“ハンドサイン”を披露！“10年前バージョン”で大はしゃぎ、楽しげな練習風景に反響「キャッキャしてて可愛い」「難易度高い」

【動画】ハンドサインを練習するBTS Vとジョングク／VのTikTokに歯磨き中のジョングクが登場【写真】待機時間をそれぞに過ごすBTSの7人

BTSの公式Instagramにて、あらたな“ハンドサイン”を練習するV（ヴィ）とJUNG KOOK（ジョングク）の様子を捉えた動画が公開され、ファンの話題を集めている。

■あらたなハンドサインを熱心に練習するBTS Vとジョングク

現在ワールドツアーを開催中のBTS。4月25・26・28日（現地時間）にアメリカ・フロリダ州 レイモンド・ジェームズ・スタジアムでの公演を行った。

動画は、その舞台裏でVとJUNG KOOKが楽しそうに“ハンドサイン”を練習する姿を捉えている。ハードなブラック衣装を纏ったふたりは向かい合い、「タンタンタン…」と口でリズムを取りながら、息ぴったりに次々にハンドサインを繰り出す。

周りから「10年前のバージョン、レッツゴー！」と言われると、「OK！」と言い、ノリノリで披露。そんな楽し気なふたりを、ソファーに座りながら見守るJIN（ジン）の横に、Vが座り「これを3分くらいにしようと、ずっと」と説明して笑いが止まらなくっている。

なお、メンバーそれぞれの「待機時間の過ごし方」を紹介する投稿でも、ふたりはハンドサインの練習に励んでいる（1枚目）。筋トレに励むのはJIMIN（ジミン）、SUGA（シュガ）はギターを弾き、RM（アールエム）は本を読んでいる。つまみ食いをするJ-HOPE（ジェイホープ）とJINなど、それぞれのナチュラルな姿が切り取られた。

SNSでは、「キャッキャしてて可愛いなぁ」「懐かしのハンドシェイク」「ツアー終わるまで完璧になるかな」「今の調子でいけば40代ぐらいには2分超えてそう」「難易度高い」など、ファンから多くの反響が寄せられている。

■動画：BTSジョングクが歯磨きをして登場！

また、Vは自身のTikTokも更新。カジュアルな私服姿で気だるそうに飲んでいたドリンクを置き、舌をペロっと出して挑発的な表情で手を叩くと、ステージ衣装に変身。後ろには、JUNG KOOKが立ちながら歯磨きをしている。途中から歯ブラシを口に入れたまま、スイッチを入れ替え、キメキメの表情でカメラを見おろすJUNG KOOKの姿も必見だ。