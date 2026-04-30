後藤久美子、上戸彩らが所属する大手芸能事務所・オスカープロモーションの「なつキミプロジェクト２０２５」で初代グランプリに輝いた女優・横須賀京香が、縦型ショートドラマ「青春、暴走中。」でドラマに初主演することが３０日、分かった。ＴｉｋＴｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、ＹｏｕＴｕｂｅで５月２日から配信が開始される。横須賀の所属事務所・オスカープロモーションとＰＲ会社・アンティルが連携した、Ｚ世代をターゲ