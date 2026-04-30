オリエンタルランドは大幅安。株式分割考慮ベースでコロナショック時につけた安値（２２５０円）を下回った。祝日前２８日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を７２４３億１２００万円（前期比２．８％増）、営業利益を１６０７億７６００万円（同４．５％減）と発表。配当予想は１６円（前期１５円）とした。東京ディズニーシー２５周年イベントの実施で入園者数・ゲスト１人当たり売上高が