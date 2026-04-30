日本航空（JAL）は、2026年3月期の通期業績を発表した。純利益は1,376億400万円（前年同期比28.6％増）だった。売上収益は2兆125億円（同9.1％増）、営業費用は2兆1,800億円（同30.4％増）、財務・法人所得税前利益（EBIT）は1,444億円（同28.2％増）だった。セグメント別の売上収益は、フルサービスキャリアが1兆5,874億円、LCCが1,149億円、マイル/金融・コマースが2,222億円、その他が2,590億円だった。3月に公表した業績予想を