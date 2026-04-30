巨人の泉口友汰内野手（２６）が負傷後初の屋外フリー打撃で快音を響かせた。３軍の全体練習に参加し、遊撃の位置でノックを受け軽快な動きを披露。フリー打撃では丁寧に逆方向へはじき返し、バックスクリーン右横への特大弾も披露するなど、順調な回復ぶりを示した。２１日の中日戦（長野）の試合前練習で打球が顔面に直撃し「脳しんとう、顔面打撲、口腔（こうくう）内裂創」と診断。同日、脳しんとう特例措置で出場選手登