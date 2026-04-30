歌手で女優の知念里奈が２９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。芸能人による「沖縄会」での意外な恒例行事を明かした。この日は「北海道ｖｓ沖縄旅行に行きたいのはどっち！？大激論ＳＰ」として、それぞれにゆかりのある芸能人が集結した。ＭＣの上田晋也が「沖縄の人たちは結構、集まったりするの？」と沖縄出身の集まりがあるのかを尋ねると、知念は「あります。『具志堅会』が」と、元ＷＢＡライトフ