韓国女性グループ「NewJeans（ニュージーンズ）」脱退メンバーのダニエルとその母親、NewJeans所属事務所ADOR（アドア）の前代表取締役でooak records（オーケイレコーズ）代表のミン・ヒジン氏に対し、430億ウォン（日本円＝約46億円）規模の損害賠償請求訴訟を提起したADOR側が、ダニエルの母親とミン・ヒジン氏所有の不動産に対して仮差押えを申し立てたことが確認された。【写真】堂々と“パンツ見せ”…過激さ増すK-POP女性ア