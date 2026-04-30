&TEAMが韓国と日本の音楽チャートを同時に席巻し、音楽番組のトロフィーも手にした。&TEAMは、4月29日に韓国で放送された『SHOW CHAMPION』に出演し、日本3rdアルバム『We on Fire』の曲で1位を獲得した。【写真】「100頭身ですか」Kの“バグり”スタイル今回の1位は、&TEAMにとってより特別な意味を持つ。昨年、韓国デビューアルバム『Back to Life』で韓国の地上波音楽番組3冠を達成した彼らが、今回は日本語曲を中