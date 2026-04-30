&TEAM、“日本アルバム曲”で韓国音楽番組1位の快挙！日韓で止まらない快進撃「LUNÉのおかげ」

&TEAMが韓国と日本の音楽チャートを同時に席巻し、音楽番組のトロフィーも手にした。

&TEAMは、4月29日に韓国で放送された『SHOW CHAMPION』に出演し、日本3rdアルバム『We on Fire』の曲で1位を獲得した。

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今回の1位は、&TEAMにとってより特別な意味を持つ。

昨年、韓国デビューアルバム『Back to Life』で韓国の地上波音楽番組3冠を達成した彼らが、今回は日本語曲を中心とした新譜で韓国の音楽番組でも1位に輝いたためだ。言語の壁を越えた彼らのファンダムの強さと大衆性を実感させる結果となった。

トロフィーを手にした&TEAMは、「LUNÉ（ファン）のおかげで『We on Fire』で1位を取ることができた。改めてLUNÉの力の大きさを実感している」と、ファンへのあふれる感謝を伝えた。

（写真提供＝YX LABELS）&TEAM

日本での成績はさらに圧倒的だ。29日にオリコンが発表した最新ランキング（5月4日付）によると、『We on Fire』は「週間合算アルバムランキング」と「週間アルバムランキング」で同時に1位を獲得し、2冠を達成した。通算5回目のオリコン首位獲得となる。

特に今回のアルバムは56万2392ポイントを記録し、自己最高記録を更新した。これに先立ち、発売初日にHANTEOチャートで100万枚以上の売上を記録し、「3作連続ミリオンセラー」のタイトルを手にしたのに続き、日本でも歴代級の成績を収めた。

彼らは5月13日からアジアツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」に突入し、さらにスケールアップしたステージでグローバルファンと出会う予定だ。

続いて6月には東京で開催される大規模チャリティー公演「Global Citizen Live：Tokyo」にヘッドライナーとして名を連ね、8月にはアメリカで行われる「KCON LA 2026」への出演も決定している。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。