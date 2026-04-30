実家で食べてきたあの味を原点に、何度も試して、失敗して、また作って。そんなふうにアップデートを重ねながら、「今の自分がいちばんおいしいと思う」から揚げにたどり着いたという声優の下野紘さん。その歩みは、11年連続ベストカラアゲニスト受賞、殿堂入りという形でも刻まれています。『オレンジページ』3/2号では、下野さんの「ベストの味」のレシピ＆こだわりを、たっぷり紹介しました。……が、今回はその大反響にお答え