レスリングの元世界女王でタレントの浜口京子（48）が26日、自身のインスタグラムを更新。父で元プロレスラーのアニマル浜口（78）の元気な近影を公開した。【動画】「わっハッハッハ」浜口京子が公開、78歳父・アニマル浜口の元気な近影＆ストレス解消法投稿では「父・アニマル浜口に、ストレス解消法を教えてもらいました!」と、おなじみの「わっハッハッハ」という豪快な笑い声とともに、ストレス解消法を伝授する動画を投