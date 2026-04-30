浜口京子、78歳父・アニマル浜口「わっハッハッハ」 元気な近影を公開＆ストレス解消法を伝授「最高な親子」「元気そう」
レスリングの元世界女王でタレントの浜口京子（48）が26日、自身のインスタグラムを更新。父で元プロレスラーのアニマル浜口（78）の元気な近影を公開した。
【動画】「わっハッハッハ」浜口京子が公開、78歳父・アニマル浜口の元気な近影＆ストレス解消法
投稿では「父・アニマル浜口に、ストレス解消法を教えてもらいました!」と、おなじみの「わっハッハッハ」という豪快な笑い声とともに、ストレス解消法を伝授する動画を投稿。78歳を迎えてもなお、底抜けに明るいアニマル浜口のエネルギッシュな姿を披露している。
元気な姿に、コメント欄には「最高な親子」「元気そう」「素敵な親子」「心と身体の健康法」「元気を貰えました」などの声が寄せられていた。
【動画】「わっハッハッハ」浜口京子が公開、78歳父・アニマル浜口の元気な近影＆ストレス解消法
投稿では「父・アニマル浜口に、ストレス解消法を教えてもらいました!」と、おなじみの「わっハッハッハ」という豪快な笑い声とともに、ストレス解消法を伝授する動画を投稿。78歳を迎えてもなお、底抜けに明るいアニマル浜口のエネルギッシュな姿を披露している。
元気な姿に、コメント欄には「最高な親子」「元気そう」「素敵な親子」「心と身体の健康法」「元気を貰えました」などの声が寄せられていた。