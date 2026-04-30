◆ホテルニューグランドから夏のアフタヌーンティーが登場。涼やかなグラスデザートや桃、マンゴーなどのスイーツでバカンス気分※画像は2名分のイメージ横浜を代表するクラシックホテル、ホテルニューグランドの「ラ・テラス」から、夏の日差しに映える「サマーアフタヌーンティー」がお目見え。透き通る海を表現したゼリーやスイカのマカロンなど、夏のバカンスを詰め込んだようなスイーツがティースタンドを彩る。スパイスが効