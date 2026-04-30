資産2億円、年間家賃収入3,000万円--一見すれば何不自由ない老後を送る富裕層にも、「人には話せない悩み」があります。10年近く定職に就かず、親の所有する不動産に住み続ける息子。披露宴の席での出来事から父親が直面することになった、“先送りにしてはいけない現実”とは？「お金を残すこと」の本当の意味について、FPの三原由紀氏が解説します。資産2億円、人も羨む68歳富裕層の「人に話せない悩み」「私は、すべてを持っ