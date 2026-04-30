札幌市営地下鉄南北線で2026年4月30日、車両の不具合が発生し、一部で運転を見合わせ、折り返し運転を実施しています。札幌市交通局によりますと、自衛隊前駅近くを走行していた車両から不具合を示す信号が確認されたため、平岸ー真駒内間で運転を見合わせています。午前7時40分から、麻生ー平岸間で折り返し運転をしていて、現在、確認作業をしているということです。平岸ー真駒内間の運転再開のめどは立ってい