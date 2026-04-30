2027年に登場すると噂の「iPhone 18」。そのメモリの容量が向上する可能性が浮上しました。 アナリストのDan Nystedt氏によれば、iPhone 18は標準モデルとしては初めて、12GBのメモリを搭載する可能性があるとのこと。これは、iPhone 17 Pro／Maxのメモリ容量と同等で、標準モデルのiPhoneとしては異例のケースとなります。 また、アップルはiPhone 18に搭載される「A20」チップ向けに、TSMC初の2nmチップの生産ラインを