故障班で調整を続ける巨人・山崎伊織投手（２７）と西舘勇陽投手（２４）が２９日、Ｇ球場で実戦形式のライブＢＰに登板。復帰へまた一歩前進した。右肩コンディション不良による離脱後２度目の投球となった山崎は、３軍野手のべ７人に１安打無四球で３奪三振。リチャードにはサク越えを浴びたが、出力を調整しながら１９球を投げ込み「変化球も多めに入れて投げられて良かった」と振り返った。春季キャンプ終了後に上半身のコ