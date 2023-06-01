◇明治安田J1百年構想リーグ第13節東京V2―1鹿島（2026年4月29日味スタ）東京Vは90分間での負けがなかった鹿島に逆転勝ちした。前半34分に23歳のFW熊取谷が相手のボールを奪って約35メートルのループシュート。「守備をしているときに、一瞬GKが見えた。いい感じに力が抜けた」。これが決まって追いつくと、同40分には吉田がヘディングで決めて勝ち越した。試合終了間際に吉田がケガで交代。長期離脱の可能性もあるだけ