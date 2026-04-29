「羽田盃・Ｊｐｎ１」（２９日、大井）激しい競り合いを制したのは３番人気のフィンガー。重賞２勝目でダートクラシック１冠目を奪取した。２着に１番人気のロックターミガン。３着に後方から追い込んだ地元・大井のロウリュが奮闘した。なお、ロウリュ、サンラザール、エンドレスソロウの地方競馬所属の上位３頭、１、２着馬＆４着リアライズグリントの５着以内に入ったＪＲＡ所属上位３頭に「第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１